Internationale Bande ausgehoben und über 200 illegale Server in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden vom Netz genommen.Rom - Ermittler in mehreren europäischen Ländern sind in einer grossangelegten Aktion gegen das illegale Streamen von Sendungen aus dem Pay-TV vorgegangen. Eine internationale Bande sei ausgehoben und über 200 illegale Server seien in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden vom Netz genommen worden, teilte die europäische Justizbehörde Eurojust am Mittwoch in Den Haag mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...