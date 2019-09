Auch schlechte Unternehmensnachrichten verhinderten am Mittwoch eine Aufhellung der zuletzt recht mässigen Stimmung an der Börse.New York - Wenige Stunden vor der erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank Fed herrscht Flaute an der Wall Street. Auch schlechte Unternehmensnachrichten - allen voran die gesenkten Jahresziele des Logistikkonzerns Fedex - verhinderten am Mittwoch eine Aufhellung der zuletzt recht mässigen Stimmung an der Börse. Der Dow Jones Industrial sank etwa eine halbe Stunde nach...

