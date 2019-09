Der Französische Minister für Landwirtschaft und Ernährung, Didier Guillaume, erinnert an die Bedeutung der Prävention der Ausbreitung des Bakteriums Xylella fastidiosa, während die Kontaminierung von zwei Olivenbäumen gerade in Antibes und Menton bestätigt wurde. Das sind die ersten 2 Fälle, wo an (Zier-) Olivenbäumen ein Befall in Frankreich gefunden...

Den vollständigen Artikel lesen ...