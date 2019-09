In der Mehrheit der Fälle ist ein erfreulicher Grund die Motivation hinter einem Umzug.Basel - Was motiviert schweizweit jährlich 400'000 Personenhaushalte ihr gesamtes Hab und Gut in Kisten zu packen und umzuziehen? Baloise-Tochterunternehmen "MOVU" befragte über die letzten Monate 5'265 Kunden und analysierte Daten aus 62'000 Offertenanfragen in anonymisierter Form. Daraus entstand eine repräsentative Studie über das Umzugsverhalten der...

Den vollständigen Artikel lesen ...