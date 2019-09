SNB lässt Einlagenzins unverändert bei -0,75 % und bleibt bereit am Devisenmarkt zu intervenieren - SNB senkt die Inflationsprognosen für 2019/20/21 und die BIP Prognose für 2019 - Der USD/CHF zog sich vom 3-Monatshoch zurück und so erreichte er sein Tagestief im Anschluss an die geldpolitische Entscheidung der SNB unter der Mitte der 0,9900. Die ...

