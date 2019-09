Der EUR/USD liefert am Donnerstag Anzeichen der Erholung - Positive Dynamik lässt im Bereich der 1,1050 nach - Eurozonen Leistungsbilanz und US Philly Fed Index im Fokus - Die Stimmung gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt schwankend, während der EUR/USD zur 1,1050 gestiegen ist, nach dem am Mittwoch das Tief in der Nähe der 1,1000 gebildet ...

