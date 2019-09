Der jüngste monatliche Wirtschaftsbericht des japanischen Kabinettsbüros zeigte am Donnerstag, dass die japanische Regierung an ihrer Einschätzung festhält, dass sich die Wirtschaft im September in moderatem Tempo erholt. Wichtige Highlights: Die Regierung hat ihre Einschätzung der meisten Einzelkomponenten des Wirtschaftswachstums unverändert gelassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...