FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.09.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS QUIXANT TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 175 (425) PENCE - BERENBERG CUTS THE CITY PUB PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS XEROS PRICE TARGET TO 20 (40) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE UPS WOOD GROUP TO 'OUTPERF.' ('NEUTRAL') - TARGET 550 (490) PENCE - FTSE INDICATED -0.17% TO 7302 (CLOSE: 7314.05) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 145 (135) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CYBG PRICE TARGET TO 189 (341) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 800 (825) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS SEVERN TRENT TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1920 (2340) PENCE - JEFFERIES CUTS UNITED UTILITIES TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 660 (870) P - JEFFERIES RAISES CENTRICA TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 90 PENCE - JPMORGAN CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 210 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 180 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES AG BARR WITH 'HOLD' - TARGET 580 PENCE - LIBERUM INITIATES BRITVIC WITH 'BUY' - TARGET 1050 PENCE - LIBERUM INITIATES FEVERTREE DRINKS WITH 'BUY' - TARGET 2825 PENCE - LIBERUM INITIATES NICHOLS WITH 'HOLD' - TARGET 1795 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES IAG TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 6.30 (5.80) EUR - RBC CUTS FERGUSON TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 5100 (5200) P - SOCGEN CUTS BP PRICE TARGET TO 570 (650) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 184 (211) PENCE - 'SELL' - SOCGEN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2800 (2900) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 180 (205) PENCE - 'SELL'



