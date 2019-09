Laut einer Quelle aus der britischen Regierung wird der britische Brexit Minister Barclay am Freitag nach Brüssel reisen, um Gespräche mit der Europäischen Kommission zu führen. Es wurde nicht mehr darüber berichtet. Das Cable bleibt in seiner Range unter 1,2500, nach dem die Einzelhandelsverkäufe in Großbritannien durchwachsen waren, bevor die BoE ...

