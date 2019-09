Kurz nach der Freigabe der Transaktion hat Eon damit mehr als 426 Millionen Aktien übernommen. Die Übernahme schürt bei vielen Konkurrenten weiter große Sorgen, da sie eine Monopolstellung der neuen Energieriesen in verschiedenen Sektoren fürchten.Nur einen Tag nach der Freigabe der Übernahme durch die EU-Kartellbehörden hat Eon die bislang von RWE gehaltenen Anteile von 76,8 Prozent an Innogy erworben. Insgesamt sei damit der Erwerb von 426.624.685 Aktien abgeschlossen, teilte der Energiekonzern am Mittwochabend mit. Mit einer Beteiligung von 90 Prozent sei Eon nun neuer Mehrheitseigner von Innogy. ...

