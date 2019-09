Das Pfund-Sterling ist weiterhin in einer Range gefangen - Der nächste relevante Widerstand bei 1,2515 Dollar - GBP/USD auf dem Tageschart Das Pfund-Sterling notiert in einem Abwärtstrend unter seinen Glätungen der letzten 100 und 200 Tage. Jedoch hat sich der GBP/USD im September dynamisch erholt, was die Chance auf eine Bodenbildung erhöht hat. ...

