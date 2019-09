Während der Generalversammlung der Mitglieder der Marketinggenossenschaften Best of Four und Van Nature am 11. September einigten sich die Mitglieder auf einen Zusammenschluss ihrer Vereinigungen. Vom 1. Januar 2020 an wird die Genossenschaft als die größte Marketingvereinigung der Niederlande für Gewächshausgemüse weitermachen, heißt es in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...