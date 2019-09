Basel (awp) - Roche hat für seinen Cobas-Babesia-Test die Zulassung in den USA erhalten. Die Gesundheitsbehörde FDA habe dem Vollbluttest für das Spenderscreening grünes Licht erteilt, wie Roche in einer Medienmitteilung am Freitag berichtete. Wenn sie nicht rechtzeitig entdeckt werden, können Babesia-Infektionen den Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...