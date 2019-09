FPGAs sind in der Lage, komplexere Aufgaben zu übernehmen als ihre nächsten Verwandten, die CPLDs (Complex Programmable Logic Device). Zudem sind sie zunächst vollkommen leer und bereit für eigene Funktionen der Entwickler, also nicht vorab vom Hersteller festgelegt. Infolgedessen sind FPGAs unglaublich vielseitig und ermöglichen Datenverarbeitung, Signalverarbeitung, Highspeed-Kommunikation und mehr - alles ohne externe Peripherieelemente. Hinzu kommt, dass FPGAs - anders als die Standardzellen-basierten ASICs (Application-specific Integrated Circuits), die sie in bestimmten Szenarien ersetzen - sich im Feld ohne Hardwareänderung neu programmieren lassen.

So weit, so gut. Die Festlegung der zahlreichen Verbindungen und Logikfunktionen in FPGAs war nie einfach. Deswegen haben sowohl Hersteller von FPGAs als auch Anbieter von Designsoftware spezialisierte Tools entwickelt. Gleichzeitig sind vorgefertigte und verifizierte funktionale Blöcke verfügbar, die die Programmierung eines FPGAs vereinfachen.

Eine kurze Geschichte des FPGAs

Ende der 1960er fanden einige bedeutende Ereignisse statt, etwa der erste Flug der Concorde oder die Mondlandung der Apollo 11. Daneben wirkt die erstmalige Aufnahme des maskenprogrammierten Gate-Arrays XC157 in das "Integrated Circuit Data Book" geradezu trivial. Es war jedoch tatsächlich bedeutsam: Die Entwicklung des Bauteils, das über 12 Gates und 30 nicht vorbelegte Ein-/Ausgangs-Pins (I/O-Pins) verfügte, war ein wichtiger Meilenstein für programmierbare logische Schaltungen: Sie waren jetzt kommerzielle Realität.

Und sie wurden rasch weiterentwickelt. Ende der 1980er-Jahre wurde im Rahmen eines Programms des US Naval Surface Warfare Department unter Beteiligung der Industrie ein Computer mit 600.000 wiederprogrammierbaren Gattern entwickelt. Kurz danach stellten Ross Freeman und Bernard Vonderschmitt, die Gründer von Xilinx, mit dem XC2064 das erste kommerzielle FPGA vor. Das Bauteil umfasste 8 × 8 konfigurierbare Logikblöcke - insgesamt also 64 - und zwei Look-up-Tabellen (LUTs) mit drei Eingängen.

Mehr als dreißig Jahre später haben sich die Dinge enorm weiterentwickelt. Aktuelle FPGAs verfügen über eigene Prozessorkerne (zum Beispiel den ARM Cortex), bis zu 50 Millionen Logik-Elemente, viel schnelleren Speicher, eigene Analog-Digital-Wandler (ADCs) sowie 128-Bit-Verschlüsselung (Bild 1). Sie sind in der Lage, über eine Billion Fließkomma-Operationen pro Sekunde (Teraflops) für die digitale Signalverarbeitung auszuführen, und bieten niedrige Latenzzeiten und einen Gesamtdurchsatz über alle seriellen Transceiver-Kanäle von fast 3 Tbit/s. Diese Kapazität liegt in einem einzigen Bauteil mit geringen Leistungsanforderungen. Heutige FPGAs sind also außerordentlich vielseitige SoCs (Systems-on-Chip). Ein Kommunikationssystem beispielsweise, das früher mehrere ASICs benötigte, um Empfänger-Front-End-Fähigkeiten bereitzustellen, ist jetzt nur noch auf ein einziges FPGA angewiesen.

Rekonfigurierbares Computing

Der nächste Schritt auf dem bemerkenswerten Weg von FPGAs könnte ihr Einsatz beim ...

