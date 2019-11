Nicolas Huxley, Elephbo-Firmengründer, hat in Kambodscha ein elfköpfiges Team aufgebaut, das die weggeworfenen Zementsäcke einsammelt, reinigt und für den Versand nach Europa bereitstellt.Zürich - In Kambodscha landen Tausende leere Zementsäcke, die aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit aus Plastik bestehen, auf der Strasse. Nicolas Huxley, Elephbo-Firmengründer, hat in Kambodscha ein elfköpfiges Team aufgebaut, das die weggeworfenen Zementsäcke einsammelt, reinigt und für den Versand nach Europa bereitstellt. In Kombination mit hochwertigen Materialien verwertet Elephbo das...

Den vollständigen Artikel lesen ...