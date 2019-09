Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Wochenschluss zunächst etwas nach oben.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es zum Wochenschluss zunächst etwas nach oben. Angesichts einer eher überschaubaren Nachrichtenlage sorge vor allem der Hexensabbat für eine erhöhte Volatilität, heisst es von Händlerseite. Vor allem bei den einzelnen Werten sei mit stärkeren Ausschlägen zu rechnen. Am sogenannten grossen Verfallstag an der Derivatebörse Eurex laufen Terminkontrakte und...

Den vollständigen Artikel lesen ...