Der EUR/USD befindet sich am Tagestief im Bereich der 1,1025 - Unterstützungen befinden sich bei 1,1000 und 1,0965 - EUR/USD Tageschart Die Gemeinschaftswährung befindet sich auf dem Tageschart in einem Abwärtstrend unter den wichtigen SMAs. Das Paar befindet sich seit zwei Wochen in einer Range, während die Marktteilnehmer auf einen Katalysator ...

