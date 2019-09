Joint-Venture zwischen Stadler und dem indonesischen Schienenfahrzeughersteller PT INKA. Bestandteil des Vertrags ist die Bestellung von 500 S-Bahn-Wagen mit einer Option für weitere 500 Wagen.Bussnang - Stadler und der indonesische Schienenfahrzeughersteller PT INKA haben heute einen Joint-Venture-Vertrag unterzeichnet. Das Joint Venture will am Produktionsstandort in Banyuwangi Schienenfahrzeuge in moderner Aluminiumtechnologie entwickeln und produzieren. Damit ist es Stadler gelungen, den strategisch wichtigen Schritt in den südostasiatischen Raum zu vollziehen.

