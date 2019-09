Unter dem Strich sollen 2300 Vollzeitstellen wegfallen und rund 200 Filialen geschlossen werden.Frankfurt am Main - Die Commerzbank will sich mit dem Abbau weiterer Stellen und Filialschliessungen gegen die Ertragsschwäche stemmen. Der Konzern will sich seine Online-Tochter Comdirect, die ihm bisher nur zu rund 82 Prozent gehört, komplett einverleiben. Ausserdem erwägt der Vorstand den Verkauf der polnischen Tochter mBank, um Geld für die Umsetzung der künftigen Strategie freizusetzen.

