Das Paar bleibt unter starkem Verkaufsdruck, während der Handel innerhalb des kurzfristig fallenden Kanals stattfindet - Die Oszillatoren liegen bereits im überverkauften Bereich, was eine kurzfristige Konsolidierung rechtfertigt - Der NZD/USD bleibt unter starkem Verkaufsdruck und so verzeichnet er am Freitag den dritten Tag in Folge einen Verlust, ...

