Der österreichische Sänger Andreas Gabalier steht mit seinem Album "10 Jahre - Best Of VolksRock'n'Roller" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Auf dem zweiten Platz folgt das Album "Trettmann" des gleichnamigen Rappers. Ebenfalls neu ist die deutschsprachige kosovarische Rapperin Loredana auf Platz 3 mit ihrem Album "King Lori". Die Singlecharts werden von der australischen Singer-Songwirterin Tones and I mit "Dance Monkey" angeführt. Darauf folgt "Roller" vom deutschen Rapper Apache 207. Den dritten Platz nimmt die Rapperin Loredana mit der Single "Genick" von ihrem aktuellen Album ein.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.