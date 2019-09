Der bis zum Mittag lethargische EuroStoxx50 stieg bis auf 3578 Punkte, was den höchsten Stand seit gut vier Monaten bedeutete.Paris - Europas wichtigste Börsen haben am Freitag nach dem grossen Verfall an den Terminbörsen etwas Fahrt aufgenommen. Der bis zum Mittag lethargische EuroStoxx50 stieg bis auf 3578 Punkte, was den höchsten Stand seit gut vier Monaten bedeutete. Zum Handelsschluss behauptete der Leitindex der Eurozone einen Gewinn von 0,53 Prozent auf 3571,39 Punkte, womit er an den freundlichen Vortag...

