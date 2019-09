Am 5. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München gegen den 1. FC Köln mit 4:0 gewonnen. Durch den Sieg kletterten die Münchner vom vierten Rang vorerst an die Tabellenspitze mit einem Punkt Abstand auf den Tabellenzweiten SC Freiburg.



Der aktuelle Tabellendritte RB Leipzig bestreitet am Abend sein Auswärtsspiel bei Werder Bremen und könnte die Bayern bei einem Sieg wieder von der Tabellenspitze verdrängen. Köln rutschte durch die Niederlage vorerst vom 15. Rang auf den Relegationsplatz ab. Bereits in der 3. Minute erzielte Robert Lewandowski das Führungstor für die Bayern. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte waren die Münchner viel zu einfach vor den Kölner Strafraum gekommen, wo Joshua Kimmich im Zentrum seinen Teamkollegen Lewandowski bediente, der aus 13 Metern direkt auf das Tor schoss.



Sein Schuss wurde von dem Kölner Verteidiger Sebastiaan Bornauw noch abgefälscht und flog über Kölns Torhüter Timo Horn hinweg ins Netz. In der 48. Minute baute erneut Lewandowski die Führung für die Bayern weiter aus. Kimmich hatte einen Eckball an den zweiten Pfosten geflankt, wo Lewandowski höher sprang als sein Gegenspieler Rafael Czichos und die Kugel präzise ins linke Eck köpfte. Philippe Coutinho erzielte in der 62. Minute per Elfmeter das mittlerweile dritte Münchener Tor der Partie.



Zuvor war Coutinho frei vor dem Kölner Torhüter Timo Horn aufgetaucht und wurde von Kölns Verteidiger Kingsley Ehizibue kurz vor seinem Abschluss zu Boden gestoßen. Dafür sah Ehizibue in der 59. Minute die rote Karte, da der Schiedsrichter Patrick Ittrich die Aktion als Notbremse wertete. In der 73. Minute baute Ivan Perisic die Führung für die Bayern sogar noch weiter aus. Die Gäste waren weit aufgerückt und Coutinho hatte seinen Teamkollegen Perisic bedient, der das Leder mit links ins rechte untere Eck knallte.



Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin 2:0, Hertha BSC - SC Paderborn 07 2:1, SC Freiburg - FC Augsburg 1:1.