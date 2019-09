Deutschland droht nach Ansicht der Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, bei dem Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim UN-Klimagipfel in New York eine Blamage. "Der Auftritt der Kanzlerin vor den Vereinten Nationen wird zur Blamage für unser Land werden", sagte Göring-Eckardt dem "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe).



Die Bundesregierung könne nicht glaubwürdig nachweisen, dass mit diesen Maßnahmen die Klimaziele 2030 erreichbar seien, so die Grünen-Politikerin weiter. Der UN-Klimagipfel findet vom heutigen Samstag bis zum Montag in New York statt. Ziel des Gipfels ist, die Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens zur Umsetzung zu bringen und der Politik der nachhaltigen Entwicklung Schwung zu verleihen. Eine der Sprecherinnen bei dem UN-Klimagipfel wird die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sein.