Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat das Formel-1-Nachtrennen in Singapur gewonnen. Zweiter auf dem Stadtkurs wurde sein Teamkollege Charles Leclerc.



Beim Start hatte der von der Pole ins Rennen gegangene Leclerc noch seine Führung behaupten können. Dahinter schaffte es Vettel nicht, den WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Mercedes) zu überholen. Im Anschluss legten die Fahrer an der Spitze des Rennens aus taktischen Gründen ein langsames Tempo vor, sodass das Feld eng beieinander blieb. Die Spitzenteams setzten dabei auf eine Ein-Stopp-Strategie.



Durch einen Undercut von Vettel war dieser nach den Boxenstopps der Ferraris allerdings plötzlich vor seinem Teamkollegen. Mercedes machte unterdessen einen schweren taktischen Fehler und verpasste den idealen Zeitpunkt für den Reifenwechsel. Nach seinem Stopp kam Hamilton nur auf dem achten Rang wieder auf die Strecke, wobei er noch davon profitierte, dass sein Teamkollege Valtteri Bottas das Feld hinter sich ausbremste. Zu diesem Zeitpunkt sah Vettel bereits wie der sichere Sieger aus, allerdings sorgte eine Safety-Car-Phase im letzten Drittel der Rennens noch einmal für Spannung.



Zwischen der 43. und der 48. Runde sowie in der 50. und 51. Runde musste allerdings erneut das Safety-Car auf die Strecke, sodass sich die Zeit für Angriffe weiter verkürzte. Am Ende konnte Vettel seinen Teamkollegen auf Abstand halten. Max Verstappen (Red Bull) nahm in Singapur den dritten Platz auf dem Podium ein. Auf den weiteren Plätzen folgten Hamilton, Bottas, Alexander Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren) und Pierre Gasly (Toro Rosso).



Nico Hülkenberg (Renault) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung,Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nächste Formel-1-Rennen findet in einer Woche in Russland statt.