Im bayerischen Landkreis Ansbach ist eine 28 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Am Sonntagnachmittag war die 28-Jährige mit ihrem Pkw kurz vor einer Autobahnunterführung der A 7 von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Betonwand der Unterführung geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Unfallursache sei noch unklar, so die Beamten weiter. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr abgesperrt und der Verkehr umgeleitet.