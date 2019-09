Ebenerdiger Parkplatz, offener zweistöckiger Eingangsbereich und großzügiger heller Verkaufsraum im ersten Stock: Die erste Lidl-Metropolfiliale in Deutschland eröffnete am 19. September 2019 um 7 Uhr nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit. Geringer Flächenverbrauch und modernstes Einkaufserlebnis. Foto © Lidl Mit der neuen Immobilie in Frankfurt-Niederrad zeigt...

Den vollständigen Artikel lesen ...