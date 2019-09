Zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 nehmen in Sachsen-Anhalt insgesamt 499 Schulen und Kindertagesstätten am EU-Programm teil. 22 Unternehmen aus der Region beliefern sie kostenfrei mit frischem Obst, Gemüse und Milch. Das ermöglicht rund 44.000 Kindern in Sachsen-Anhalt den regelmäßigen Zugang zu gesunden Lebensmitteln. Sachsen-Anhalt gehört zu den insgesamt...

Den vollständigen Artikel lesen ...