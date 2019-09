EUR/USD fällt unter 1,10 - Deutsches Flash PMI enttäuscht im September - US PMI und Fed Reden im Fokus - Der Verkaufsdruck gegenüber der europäischen Währung nahm am Montag zu und so fiel der EUR/USD zum neuen Tagestief unter 1,10. EUR/USD schwächer mit PMIs, Draghi folgt Das Paar baut seine Verluste vom vergangenen Freitag aus und so notiert es ...

