AUD ignoriert durchwachsene PMI Ergebnisse Australiens - Dollarindex steigt am Montag über 98,50 - US PMI Ergebnisse folgen - Der AUD/USD ist in der vergangenen Woche mehr als -100 Pips gefallen und er befindet sich zum Beginn der neuen Woche in einer Konsolidierung. Aktuell beträgt der Tagesgewinn 0,07 % bei 0,6773. Zuvor zeigten die Markit Daten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...