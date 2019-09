Im baden-württembergischen Aalen ist am Sonntagnachmittag eine 80 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer hatte die Frau übersehen, als er zum Wenden rückwärts in eine Straße eingefahren war, teilte die Polizei am Montag mit.



Der Vorfall ereignete sich gegen 14:30 Uhr. Die Fußgängerin hatte zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn überquert. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 80-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu, an denen sie später in einem Krankenhaus erlag.