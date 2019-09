Im Streit über die Verteilung von im Mittelmeer aus Seenot geretteten Flüchtlingen haben sich Deutschland, Frankreich, Italien und Malta auf eine Übergangslösung geeinigt. Das teilte der maltesische Innenminister Michael Farrugia am Montag nach dem Seenot-Gipfel in der maltesischen Stadt Vittoriosa mit.



Die Ergebnisse des Treffens sollen demnach im Oktober bei einem EU-Innenministertreffen vorgestellt werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich vor dem Gipfel bereits optimistisch gezeigt. "Für mich ist das Wichtigste, dass wir endlich den jahrelangen Kampf um ein Asylrecht in Europa ein Stück nach vorne bringen", sagte er.



Zuletzt hatte der CSU-Politiker mit seinem Vorstoß für Aufsehen gesorgt, jeden vierten in Italien ankommenden Bootsflüchtling aufnehmen zu wollen.