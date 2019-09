Der Schweizer Aktienmarkt hat einen schwachen Start in die Woche erwischt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat einen schwachen Start in die Woche erwischt. Der US-chinesische Handelsstreit war (einmal mehr) zurück auf dem Tapet, dazu kamen schwache Konjunkturdaten aus Europa. Das sorgte für eine Flucht in sichere Häfen. Daneben belastete die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook den Markt. Gesucht waren höchstens einige konjunkturresistente Aktien.

