Das Startup aus San Francisco steht wegen zweifelhafter Methoden bei der Vermarktung seiner E-Zigaretten an Jugendliche schon länger in der Kritik.New York - Der E-Zigaretten-Hersteller Juul Labs ist einem Zeitungsbericht zufolge ins Visier der US-Justizbehörden geraten. Gegen das Startup laufe eine strafrechtliche Untersuchung der US-Staatsanwaltschaft in Kalifornien, schrieb das "Wall Street Journal" am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Juul liess eine Anfrage zu dem Bericht zunächst unbeantwortet.

