Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.09.2019 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1260 (1150) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.35% TO 7352 (CLOSE: 7326.08) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 219 (215) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1369 (1293) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ROYAL MAIL TO 'SELL' ('HOLD') - LIBERUM RAISES HOTEL CHOCOLAT PRICE TARGET TO 440 (410) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 298 (305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS WEIR GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - UBS RAISES TUI TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 900 (740) PENCE



- UBS CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 510 (540) PENCE - 'SELL'



