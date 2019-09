Der bisherige kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich ist nun auch dauerhaft auf diesem Posten. Die SPD-Bundestagsabgeordneten wählten den 60-Jährigen am Dienstag mit rund 98 Prozent der Stimmen.



Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen gab es nur zwei Nein-Stimmen und eine Enthaltung. Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles hatte Mützenich als ihr dienstältester Stellvertreter am 4. Juni kommissarisch den Vorsitz der SPD-Bundestagsfraktion übernommen. In den letzten Wochen hatte sich bereits ein breiter Rückhalt für ihn abgezeichnet.