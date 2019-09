FDP-Chef Christian Lindner bleibt auch Vorsitzender der Bundestagsfraktion. Die Abgeordneten bestätigten den 40-Jährigen am Dienstag mit 95,7 Prozent der abgegebenen Stimmen, teilte die Fraktion am Nachmittag mit.



Einen Gegenkandidaten hatte er nicht. 2017 war Lindner noch einstimmig gewählt worden. Damals war die FDP nach vierjähriger Pause wieder in den Bundestag eingezogen.