Analyst: "Der Handelskonflikt hat sich mittlerweile etwas beruhigt, aber eine Portion Unbehagen ist immer noch vorhanden."New York - Entspannungssignale im Handelsstreit mit China haben die Wall Street am Dienstag gestützt. Der Dow Jones Industrial rückte um 0,22 Prozent auf 27'009,47 Punkte vor. Am Montag war dem US-Leitindex nach seinen jüngsten Verlusten bereits eine leichte Stabilisierung gelungen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 0,36 Prozent auf 3002,50 Punkte hoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...