Die 300.000 Quadratmeter große Fabrik in Dalton im US-Bundesstaat Georgia hat eine Kapazität, um 12.000 Solarmodule täglich oder 1,7 Gigawatt jährlich zu produzieren. Bis zum Jahresende will der südkoreanische Photovoltaik-Hersteller mit deutschen Wurzeln die volle Kapazität erreichen.von pv magazine USA Der vergangene Freitag war ein großer Tag für die Modulfertigung in den USA. Hanwha Q-Cells, der koreanische Photovoltaik-Hersteller, der vor sieben Jahren das deutsche Unternehmen Q-Cells übernahm, eröffnete offiziell die größte Fabrik zur Herstellung von Solarmodulen in der westlichen Hemisphäre. ...

