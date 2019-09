Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seine anfänglichen Aufschläge nicht verteidigen können.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seine anfänglichen Aufschläge nicht verteidigen können. Der SMI war höher in den Handelstag gestartet, verlor dann etwas an Flughöhe und drehte nach dem Mittag leicht ins Minus. Am Handelsende schloss der SMI etwas tiefer als am Vortag. Insbesondere einige Zykliker, Banken und Finanzwerte belasteten den Leitindex.

