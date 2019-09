Die Charterfluggesellschaft Condor hat von der Bundesregierung und der hessischen Landesregierung die Zusage über eine Bürgschaft für einen sechsmonatigen Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro erhalten. Das teilte die Fluggesellschaft am Dienstagabend mit.



Diese Zusage sei Voraussetzung für "eine Prüfung durch die Europäische Kommission". Erst nach einer "positiven Entscheidung aus Brüssel" werde der Kreditbetrag von der staatlichen Förderbank KfW ausgezahlt. "Wann die Entscheidung aus Brüssel vorliegt, kann noch nicht gesagt werden", teilte Condor weiter mit. Die Staatsbürgschaft für den Überbrückungskredit sei beantragt worden, "um mögliche Liquiditätsengpässe bei Condor zu verhindern", die sich aus der Insolvenz des britischen Condor-Mutterkonzerns Thomas Cook Group ergeben hätten, so die Fluggesellschaft.