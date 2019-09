Der globale Wettbewerb wendet sich an etablierte Startups mit kommerziell nutzbaren Technologien und innovativen Geschäftsmodellen.Las Vegas - Zurich Insurance Group (Zurich) hat die zweite Auflage der Zurich Innovation Championship lanciert, die Startups die Möglichkeit bietet, ihr Geschäft in Zusammenarbeit mit der globalen Versicherungsgruppe auszubauen. Der globale Wettbewerb, der nun im zweiten Jahr steht, wendet sich an etablierte Startups mit kommerziell nutzbaren Technologien und innovativen Geschäftsmodellen.

