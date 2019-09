Jegliche Erholungsversuche Scheitern über den 200-Tage-MA - Bären warten wahrscheinlich auf einen Bruch der 0,8800 - In den vergangenen Tagen konsolidierte der EUR/GBP in einer Range in der Nähe des 61,8 % Fibo Niveau der 0,8400-0,9324 Aufwärtsbewegung. Die technischen Indikatoren bleiben auf dem Tageschart bearish, was die Aussichten auf weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...