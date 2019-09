++ Europäische Aktienmärkte fallen nach Rückgängen in den USA und Asien ++ Staatsanwaltschaft klagt gegen Führungskräfte von Volkswagen ++ Geldbuße für Daimler wegen Rolle im Abgasskandal ++Wichtige Aktienindizes aus Europa starteten den Handel am Mittwoch mit bärischen Kurslücken, nachdem die Wall Street gestern einen Ausverkauf erlebte. Aktien aus der Schweiz und Polen entwickelten sich in den ersten Handelsminuten am schlechtesten, während Aktien aus Spanien und Portugal am widerstandsfähigsten waren. Der DE30 versuchte einige Tage die Marke von 12.450 zu überwinden. Später kam es jedoch zu einer Umkehrung und der deutsche Leitindex gab um 250 Punkte nach. Anleger sollten das Verhalten an der wichtigen Unterstützungszone zwischen 12.130 und 12.180 Punkten achten. Die obere Grenze der genannten Zone stimmt mit dem 23,6% Fibo-Niveau des Aufwärtsimpulses von ...

