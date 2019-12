AUD/USD bleibt am Mittwoch in einer schmalen Range - Technisch neutrale Aussichten raten zur Vorsicht - Der AUD/USD baut seine Konsolidierung mit der frühen amerikanischen Sitzung am Mittwoch aus und er bleibt in Reichweite des 1-Wochentief. Das Paar schwankt in einer schmalen Range rund um das 50 % Fibonacci Retracement der 0,6754-0,6939 Bewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...