Nach Angaben des bayerischen Wirtschaftsministeriums ist damit eine Fördersumme von rund 3,4 Millionen Euro beantragt worden. Insgesamt will der Freistaat für die Förderung von Photovoltaik- Speichersystemen und privaten Ladesäulen bis zu 24 Millionen Euro bis Ende 2020 bereitstellen.Während in Berlin geredet wird, handelt Bayern. So zumindest bewertet der bayerische Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern die zum 1. August gestartete Förderung für Photovoltaik-Heimspeicher und Ladesäulen im Zuge seines 10.000-Häuser-Programms. "Das Photovoltaik-Speicher-Programm ...

