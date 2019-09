Eine deutliche Mehrheit der Eltern spricht sich für ein Handyverbot an Schulen aus. Das ist das Ergebnis einer nachträglichen Auswertung des "Deutschen Schulbarometers", einer Befragung im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung in Kooperation mit der "Zeit"-Verlagsgruppe.



76 Prozent der befragten Eltern gaben dabei an, gegen eine Nutzung von Handys für private Zwecke an der Schule zu sein. An der Grundschule sowie an der Haupt-, Real- und Mittelschule sprachen sich dafür sogar 82 Prozent der befragten Eltern aus, an den Gymnasien sowie den Gesamt- und Gemeinschaftsschulen waren es 68 Prozent. Lediglich eine Nutzung des Smartphones für unterrichtliche Zwecke stelle laut der Eltern eine Ausnahme dar.