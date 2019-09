"Wir sind in der Zentrale gut aufgestellt, kaufen solide Firmen und können den Gesellschaften mit unseren zentralen Dienstleistungen Mehrwerte bieten."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Bregy, im ersten vollen Halbjahr nach der Inretis-Übernahme hat Poenina den Umsatz fast und das Betriebsergebnis genau verdoppelt. Was hat den Integrationsprozess im 1. Halbjahr geprägt? Jean Claude Bregy: Die Synergien, welche in einem ersten Schritt erzielt werden konnten, bestehen primär aus dem Austausch von Know-how. Kostenseitig sind die Effekte noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...