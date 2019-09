«Procura+» hat am 24. September 2019 an der Preisverleihung in Stavanger die Stadt Zürich mit dem «Procura+ Award» ausgezeichnet.Zürich - «Procura+» hat am 24. September 2019 an der Preisverleihung in Stavanger die Stadt Zürich mit dem «Procura+ Award» ausgezeichnet. Der Preis wurde für den innovativen und nachhaltigen Einsatz von Recyclingbeton mit CO2-reduziertem Zement sowie für Recycling-Asphalt in städtischen Bauvorhaben verliehen. Die Stadt Zürich wurde am diesjährigen «Procura+ Award» unter 28 Städten in der...

