Der EUR/USD verliert in der Nähe der 1,0990 weiter an Dynamik - Nachfrage nach dem Greenback legt zu - Der Verkaufsdruck gegenüber der europäischen Gemeinschaftswährung hat zugenommen und so erreichte der EUR/USD sein Tagestief im Bereich der 1,0990. EUR/USD schwächer mit USD Käufen Das Paar setzt seine schwankende Performance am Mittwoch fort, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...